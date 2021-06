Ex Ilva: Giorgetti, 'produzione acciaio in Italia è strategica, sfida da vincere'

08 giugno 2021 a

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - La sfida dell'acciaio in Italia legata al futuro dell'ex Ilva è una sfida che "ci sentiamo di affrontare e anche di vincere", con lo Stato "attore del processo". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, a un evento organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times, in collaborazione con Sky Tg24.

"Per noi - ha aggiunto - è un settore strategico perché l'acciaio deve stare vicino a chi l'acciaio lo usa come materia prima". Oggi, "l'industria italiana è in difficoltà perché è una materia prima difficile da trovare sul mercato e con costi altissimi. Riteniamo quindi che la produzione di acciaio in Italia sia strategica e debba avvenire qui, non possiamo essere solo nelle mani di produttori stranieri, non ce lo possiamo permettere".