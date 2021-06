Europei: Polonia, Milik costretto al forfait, 'difficile lasciare ma non sono al 100%'

08 giugno 2021 a

a

a

Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - "Giocare l'Europeo è il sogno di ogni calciatore. È difficile per me lasciare il gruppo, ma è una decisione consapevole. So che non posso giocare al 100%". Così sui social l'attaccante del Marsiglia e della Nazionale polacca, Arkadiusz Milik, dopo il suo l'annuncio del suo forfait ai campionati europei. "Ho salutato i miei compagni di squadra. Ho detto a loro che avranno un grande tifoso a sostenerli da casa. Forza Polonia, combattiamo!", aggiunge l'ex giocatore del Napoli.