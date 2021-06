Covi: vaccini in farmacia, domani si parte a Firenze

08 giugno 2021 a

Firenze, 8 giu. - (Adnkronos) - Al via da domani, mercoledì 9 giugno, alle vaccinazioni nelle farmacie comunali a Firenze. Per l'occasione, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, e l'assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini, si recheranno alle ore 9.30 nei locali della farmacia comunale di viale Europa, al numero civico 191, dove sarà somministrata la prima dose di Jansenn della J&J a un over 60.

L'iniziativa va seguito all'accordo siglato nei giorni scorsi con Federfarma Toscana e Confservizi Cispel Toscana, nell'ottica di rafforzare la rete dei vaccinatori per favorire la più elevata copertura vaccinale delle persone tra i 60 e i 79 anni, più esposte ad ammalarsi di Covid e che hanno difficoltà a prenotarsi sul portale online regionale.