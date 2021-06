Turismo: Di Maio, 'lavoriamo per aprire nuove rotte verso Italia'

08 giugno 2021 a

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - Il Governo italiano lavora per "aprire di più" l'accesso ai turisti stranieri. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a un evento organizzato da Sole 24 Ore e Financial Times. "Stiamo lavorando sul turismo per riaprire sempre più i corridoi: abbiamo aperto voli per Dubai in vista dell'Expo che inizierà ad ottobre e abbiamo aperto a voli a Paesi come Israele e Uk, che sono extra Ue ma sono avanti con le vaccinazioni. Pensiamo di dover aprire di più e stiamo lavorando per nuove rotte", ha aggiunto.