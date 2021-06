Recovery: Di Maio,' ce la faremo, Governo ha forte leadership in Ue con Draghi'**

08 giugno 2021 a

a

a

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - "Sul pnrr ce la faremo. Ce la faremo per la forte leadership che sta assumendo questo Governo a livello europeo anche grazie al presidente del Consiglio Mario Draghi". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato a un evento di Sole 24 Ore e Financial Times. "Ce la faremo perché il programma di riforme sta procedendo in maniera spedita: decreto semplificazioni, decreto governance del Pnrr, ora dobbiamo mettere mano alla riforma della giustizia perché sarà fondamentale per far vedere all'Unione che può affidare i fondi all'Italia e non si perderanno in lacci e lacciuoli della burocrazia".