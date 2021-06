TargEDys annuncia la pubblicazione dello studio clinico in doppio cieco, randomizzato e controllato con placebo che dimostra l'efficacia di Hafnia alvei a un livello senza precedenti nella perdita di peso e nell'incremento del senso di sazietà

09 giugno 2021 a

LONGJUMEAU, Francia, 8 giugno 2021 /PRNewswire/ -- La società biotecnologica francese TargEDys specializzata in soluzioni rivoluzionarie a base di microbioma annuncia la pubblicazione del suo studio condotto su 230 adulti sovrappeso seguiti per 12 settimane, che conferma l'efficacia del probiotico di precisione Hafnia alvei HA4597® per contribuire alla perdita di peso, ridurre la circonferenza fianchi e migliorare i parametri metabolici grazie all'azione del probiotico e del suo postbiotico ClpB sulla sensazione di sazietà.

Studi meccanicistici e preclinici hanno dimostrato che Hafnia alvei è in grado di produrre Caseinolytic peptidase B, una proteina che replica l'ormone della sazietà alpha-MSH, e di ridurre l'assunzione di cibo in modelli murini di obesità. Questi nuovi risultati confermano l'efficacia di questa specie di PreciBiomic™ nel contribuire alla sensazione di sazietà e alla perdita di peso in soggetti obesi, nonché nel ridurre la circonferenza fianchi e la glicemia.

Con una media di perdita di peso pari al 3,6% in 12 settimane nel gruppo trattato con questo probiotico, Hafnia alvei si è rivelato significativamente più efficace di qualsiasi altro probiotico studiato nell'ambito del controllo del peso, e tale livello di impatto colma le lacune fra i settori degli integratori e dei farmaci. Promuove inoltre l'innovazione nell'ambito dei probiotici, passando a un approccio ai probiotici di precisione, con efficacia migliorata grazie alla perfetta comprensione del meccanismo di azione molecolare.

Hafnia alvei è presente nei prodotti EnteroSatys® e Satylia® in Francia, Portogallo, Italia e Slovenia, e TargEDys è impegnata nella ricerca di partner di distribuzione per rendere disponibile questa innovativa soluzione per la prevenzione dell'obesità a consumatori in tutto il mondo.

Grégory Lambert, CEO di TargEDys, ha dichiarato:

"Hafnia alvei apporterà una rivoluzione nel settore del controllo del peso, con una soluzione che finalmente soddisfa le aspettative dei consumatori in termini di salute e naturalità, garantendo al tempo stesso un'efficacia reale e dimostrata basata su mimetismo molecolare e regolazione biochimica dell'appetito".

Informazioni su TargEDys®

TargEDys® è una società biotecnologica francese in fase commerciale, specializzata nello sviluppo di soluzioni nutraceutiche per il controllo dell'appetito attraverso interventi sul microbioma. L'azienda vanta 15 anni di ricerca sul microbiota condotti in laboratori universitari. La società ha sviluppato e avviato la commercializzazione del suo primo prodotto basato sulla specie PreciBiomic Hafnia alvei HA4597™ e sta ampliando il suo portafoglio di prodotti specifici per sovrappeso, denutrizione e salute mentale, interamente basato sul concetto di "precibiomic strains" sostenute da un meccanismo d'azione molecolare e da studi in vivo.

Per maggiori informazioni visitare il sito web www.targedys.com

Contatto: Arnaud Faure e Nina Vinot; [email protected]

