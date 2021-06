A2a: accordo con Ardian per partnership su transizione energetica (2)

09 giugno 2021 a

(Adnkronos) - A2A e Ardian hanno già identificato alcune potenziali acquisizioni e prevedono di valutare altre opportunità in futuro. "La partnership diventerà il veicolo esclusivo per i futuri investimenti di A2A e Ardian nel settore della generazione di energia rinnovabile in Italia e il veicolo preferito dalle parti per investimenti congiunti nel settore della generazione di energia in Italia".

La creazione della partnership è soggetta, tra l'altro, al completamento della due diligence, a ulteriori discussioni tra le parti, alla negoziazione di accordi vincolanti e alla circostanza che si verifichino alcune ulteriori condizioni. "Con il nuovo Piano Industriale 2020-2030 presentato a gennaio '21 abbiamo più che raddoppiato la velocità di crescita del nostro Gruppo, in linea con la straordinaria accelerazione impressa con la ridefinizione del Pnrr varato dal Governo Draghi. L'accordo con Ardian è una concreta possibilità di anticipare di diversi anni gli obiettivi di crescita nella generazione rinnovabile previsti dal Piano Industriale, unendo risorse finanziarie e asset industriali", spiega Renato Mazzoncini, ad di A2a.

"La fiducia che Ardian ci ha dimostrato, nell'affidarsi alla solida guida industriale di A2A, è per noi motivo di soddisfazione oltre che un'ulteriore conferma della validità della nostra visione e della determinazione a divenire player di rilevanza europea nel settore delle energie rinnovabili e della transizione energetica", aggiunge.