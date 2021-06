"Harry non ha chiesto a regina di poter chiamare figlia Lilibet"

09 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - La regina Elisabetta non sapeva che la sua undicesima pronipote, la figlia del nipote Harry e della moglie Meghan, si chiamasse Lilibet, come viene chiamata lei stessa in famiglia. Il duca e la duchessa del Sussex non le hanno infatti chiesto di poter usare per la propria figlia il nome affettuoso con il quale i suoi cari si rivolgono a sua maestà fin da quando era una bambina. Lo scrive la Bbc citando proprie fonti a Buckingam Palace, secondo le quali ''non è mai stato chiesto'' alla regina nulla in merito.

Il primo a chiamare la regina Elisabetta 'Lilibet' era stato suo nonno, il re Giorgio V, imitando i suoi tentativi di pronunciare correttamente il suo nome. La regina ha firmato come Lilibet la corona funebre per uno dei suoi amici più cari, Earl Mountbatten. Anche il defunto marito della regina, il duca di Edimburgo, la chiamava così.