Diritti tv: Helbiz annuncia nascita settore Media e acquisisce diritti Ott Serie B prossime 3 stagioni**

09 giugno 2021 a

a

a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Helbiz, società americana leader globale nella micro-mobilità, annuncia la nascita di Helbiz Media che ha acquisito, a quanto apprende l'Adnkronos, i diritti Ott del Campionato di Serie B per le prossime 3 stagioni (2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024) per la trasmissione in Italia e annuncia di essere stata scelta dalla Lega Serie B come partner esclusivo per la distribuzione e commercializzazione dei diritti del Campionato di Serie B in tutto il mondo. La creazione di Helbiz Media rientra nel piano strategico del gruppo Helbiz e ha l'obiettivo di attivare una nuova business unit che aggiunga valore al gruppo e al suo core business, la micro-mobilità. Helbiz Media debutterà con la trasmissione in Italia dell'intero Campionato di Serie B: 20 Club, oltre 390 partite tra regular season, playout, playoff, visibili tramite il servizio Helbiz Live con l'abbonamento Helbiz Unlimited.