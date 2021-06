Migranti: Letta, 'Meloni specula politicamente su tema delicato'

09 giugno 2021 a

Roma, 9 giu (Adnkronos) - "C'è la volontà di speculare politicamente su temi delicati", è "una politica di bassa lega". Lo ha detto Enrico Letta a Coffee break su La7, commentando le ultime frasi di Giorgia Meloni sui migranti e sulle politiche del governo.

"Noi abbiamo la fortuna di avere il governo Draghi, con una larga maggioranza e la capacità del presidente del Consiglio di essere molto ascoltato in Europa per l'autorevolezza che ha -ha spiegato il segretario del Pd-. Draghi ha ottenuto che il prossimo Consiglio europeo discuta di politiche migratorie, di come gestire meglio il problema e di non lasciare soli noi, Spagna e Grecia. Questa è la modalità giusta, noi siamo in sintonia con quello che il governo ha intenzione e di fare in Europa".