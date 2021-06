09 giugno 2021 a

Roma, 9 giu. - (Adnkronos) - Danny Makkelie è l'arbitro designato per dirigere Turchia-Italia, gara inaugurale di Euro 2020 in programma venerdì prossimo alle 21. Il fischietto olandese sarà coadiuvato dai connazionali Steegstra e de Vries come assistenti, mentre al Var ci sarà Blom (assistenti Var van Boekel e Gittelmann), quarto ufficiale di gara la francese Frappart.