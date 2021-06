Copasir: Alternativa C'è, 'escludere opposizione grave atto eversivo' (2)

09 giugno 2021 a

(Adnkronos) - “Chiediamo che, con l'attuale composizione, non si proceda all'elezione del presidente. Sarebbe illegittimo – rimarcano i parlamentari de L'Alternativa C'È – e in palese contrasto con l'articolo 30 della legge 124/2007. La legge impone che siano i presidenti di Camera e Senato a nominare i componenti del Copasir. Ci appelliamo quindi ai presidenti Fico e Casellati affinché intervengano per applicare la legge e per garantire i diritti delle opposizioni e la regolarità delle procedure democratiche. È necessario procedere quanto prima alla nomina di un nuovo Copasir in cui le opposizioni, compresa L'Alternativa C'È, siano rappresentate da 5 membri su 10”.

“In caso contrario – concludono – chiederemo a gran voce l'intervento del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale perché nelle attuali condizioni viene meno il principio del controllo parlamentare sugli apparati più sensibili e delicati della Repubblica, così come previsto dalla legge 124/2007”.