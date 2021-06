Premio Strega: proclamazione cinquina domani debutta a Benevento per festa 75 anni (2)

09 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Questa la dozzina della LXXV edizione del Premio Strega in gara per entrare nella cinquina: Andrea Bajani con "Il libro delle case" (Feltrinelli), proposto da Concita De Gregorio; Edith Bruck con "Il pane perduto" (La nave di Teseo), proposto da Furio Colombo; Maria Grazia Calandrone con "Splendi come vita" (Ponte alle Grazie), proposto da Franco Buffoni; Giulia Caminito con "L'acqua del lago non è mai dolce" (Bompiani), proposto da Giuseppe Montesano; Teresa Ciabatti con "Sembrava bellezza" (Mondadori), proposto da Sandro Veronesi; Donatella Di Pietrantonio con "Borgo Sud (Einaudi), proposto da Nadia Fusini; Lisa Ginzburg con "Cara pace" (Ponte alle Grazie), proposto da Nadia Terranova; Giulio Mozzi con "Le ripetizioni (Marsilio), proposto da Pietro Gibellini; Daniele Petruccioli con "La casa delle madri" (TerraRossa), proposto da Elena Stancanelli; Emanuele Trevi con "Due vite" (Neri Pozza), proposto da Francesco Piccolo; Alice Urciuolo con "Adorazione" (66thand2nd), proposto da Daniele Mencarelli; Roberto Venturini con "L'anno che a Roma fu due volte Natale" (Sem), proposto da Maria Pia Ammirati.

A selezionare i dodici candidati tra i 62 titoli di narrativa proposti quest'anno dagli Amici della domenica è stato il Comitato direttivo del Premio, composto da Pietro Abate, Valeria Della Valle, Giuseppe D'Avino, Ernesto Ferrero, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Helena Janeczek, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine.

Il Premio Strega è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega con il contributo di Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con Bper Banca e con Ibs.it, sponsor tecnico.