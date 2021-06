Migranti: Mattarella, 'grazie a Guardia costiera per controllo confini e salvataggio vite umane'

09 giugno 2021 a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Vorrei rivolgere un saluto e un ringraziamento al Corpo delle Capitanerie di porto, la Guardia costiera, per l'opera preziosa che svolge con grande competenza e generosità per il controllo dei confini, per salvare vite umane, in questi ultimi anni con grande intensità, considerata la grande quantità di persone che dalla disperazione vengono spinte nel Mediterraneo in condizione di grande insicurezza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale l'ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, capo di stato maggiore della Marina militare, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti alla Forza Armata, in occasione del 160/mo anniversario di fondazione.

"Il mare -ha aggiunto il Capo dello Stato- è per il nostro Paese una risorsa strategica, siamo immersi nel mare e questo rende per noi decisivo il compito di assicurare libertà di navigazione, la sicurezza dei mari e delle coste, la salvaguardia delle vite umane in mare: sono esigenze irrinunciabili per il nostro Paese così come lo sono per la comunità internazionale, ma il nostro Paese lo avverte in maniera particolarmente intensa e protagonista".