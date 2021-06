Crema: Gasparri, 'rivedere norme per valorizzare ruolo sindaci'

09 giugno 2021 a

a

a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Bisogna raccogliere il grido di disperazione dei sindaci. Amministrare le città è un grande sacrificio. Nessuno deve essere immune dai rigori della legge, ma alcune norme vanno riviste. Non è possibile che i sindaci debbano rispondere di qualsiasi cosa avvenga sul territorio, anche nei casi in cui è evidente che non abbiano alcuna responsabilità. C'è anche il tema dei trattamenti economici dei sindaci che sono diventati davvero inadeguati rispetto all'impegno e alle responsabilità". Lo afferma Maurizio Gasparri, responsabile Enti Locali di Forza Italia.

"La demagogia -aggiunge- ha del resto impoverito il tessuto delle città e molte persone qualificate rifuggono da responsabilità ed oneri amministrativi. Come responsabile degli Enti locali di Forza Italia propongo un immediato confronto nell'ambito del Parlamento per rivedere le norme vigenti, per valorizzare e tutelare la funzione e il ruolo dei sindaci d'Italia ai quali dobbiamo essere grati per il loro impegno”.