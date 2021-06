Forum Comunicazione, Nagel (Aon): "Identificato cuore delle paure per dare soluzioni a clientela"

09 giugno 2021 a

a

a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - “Durante quest'anno abbiamo cercato di identificare il cuore delle paure per portare alla nostra clientela delle soluzioni. Soluzioni, su come tenere e trattenere le proprie persone rassicurandole e dando loro elementi di fiducia per tenerle nelle proprie aziende”. Così, Erica Nagel, Chief Marketing & Communication Officer Aon nel corso della quattordicesima edizione del Forum della Comunicazione di Comunicazione Italia. Al cuore della riflessione, il segno lasciato dalla pandemia sulle scelte e le strategie delle imprese, le lezioni apprese, le criticità che rimangono e il lavoro ancora da fare.

“E' partita - ricorda Nagel- una campagna di supporto che si chiama ‘Rising Resilient' fatta specificatamente per dare una serie di strumenti finanziari e assicurativi ai nostri clienti, che sono la forza di tutte noi aziende. Poi abbiamo aiutato sul tema molto delicato e caldo della cyber security, perché quest'anno essendoci tutti messi in una dimensione di smart working siamo entrati in contatto con una realtà un po' meno sicura di quella che avevamo prima. Sono aumentati i cyber-attacchi. Abbiamo cercato di essere vicini ai nostri clienti dando delle soluzioni pratiche".