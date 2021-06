Milano: Sala presenta la Bella Estate, 'sarà ricca e diffusa e segnerà riapertura città'

09 giugno 2021 a

a

a

Milano, 9 giu.(Adnkronos) - "L'estate di Milano sarà ricca, diffusa, io spero anche molto divertente e segnerà un po' la riapertura della città". Così il sindaco Giuseppe Sala, al Castello Sforzesco, presenta 'La bella estate', un palinsesto di eventi tra musica, teatro, arte, danza, cinema, moda e design che si svolgeranno lungo la stagione estiva, nell'intero spazio urbano. "Mi piace il fatto che ci saranno eventi nei luoghi che conosciamo come luoghi naturali per gli eventi, in particolare il Castello Sforzesco -dice Sala- ma ci saranno anche eventi in molte altre parti della città, ad esempio al mare culturale urbano e in altre realtà". Un aspetto "davvero molto positivo".

Molte le attività finalmente fruibili in presenza, che recuperano così il loro senso originario e più profondo e regaleranno ai milanesi e ai visitatori eventi coinvolgenti ed emozionanti. Fulcro delle iniziative già programmate dal Comune di Milano è il Castello Sforzesco, che all'interno del Cortile delle Armi ospita anche quest'anno il palcoscenico di 'Estate Sforzesca', rassegna ecosostenibile e completamente plastic free, in scena dall'11 giugno all'8 settembre, con oltre 80 spettacoli di musica, teatro e danza.

Ad inaugurare il programma il concerto di Paolo Jannacci, accompagnato dalla Cof-Civica Orchestra di Fiati. Nelle sale Viscontee, poi, dal 21 luglio aprirà al pubblico la grande mostra sulla scultura del Rinascimento, da Donatello a Michelangelo, prodotta dallo staff curatoriale del Castello insieme al Louvre di Parigi. Il biglietto degli spettacoli di Estate Sforzesca sarà accompagnato da un voucher che consentirà di visitare i musei del castello e la mostra 'Il Corpo e l'Anima, da Donatello a Michelangelo', a ingresso ridotto.