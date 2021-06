Milano: Sala presenta la Bella Estate, 'sarà ricca e diffusa e segnerà riapertura città' (2)

09 giugno 2021 a

(Adnkronos) - La musica risuonerà in città anche con Pianocity Milano che, in occasione della sua decima edizione, proporrà 100 concerti in 10 diverse sedi, dal 25 al 27 giugno; durante tutta l'estate si svolgeranno poi svariati concerti organizzati da I Pomeriggi Musicali, dall'Orchestra Verdi e dalla Società del Quartetto; nei mesi di luglio e agosto tornano il festival Milano Arte Musica e, in settembre, dall'8 al 26, MiTo Settembre Musica, con concerti diffusi in vari luoghi della città.

A partire dal mese di giugno il Teatro alla Scala ha riaperto le porte al suo pubblico; dapprima solo nei palchi e in galleria, in questo assetto andrà in scena la serata 'Quattro coreografi' il 9, 10 e 11 giugno; poi anche in platea, il 25 giugno con il concerto di Maurizio Pollini e il 26 e 29 giugno e il 1 luglio con 'Le nozze di Figaro' di Mozart nell'allestimento di Giorgio Strehler. Il 3 luglio l'orchestra del teatro sarà diretta dal Maestro Manfred Honeck mentre il 7 e 8 tornerà il balletto con la serata contemporanea. L'attività del teatro proseguirà con tre giorni di appuntamenti in città l'11, 12 e 13 luglio con conclusione il 14 al Piermarini, cui parteciperanno la Filarmonica, il Coro e il Corpo di ballo. Il programma dettagliato sarà annunciato nei prossimi giorni.

La musica sarà coprotagonista anche di altre rassegne e festival, che hanno declinato il loro cartellone in maniera multidisciplinare, proponendo incontri, proiezioni, spettacoli teatrali, iniziative dedicate ai bambini: tra queste La Milanesiana, dal 16 giugno al 4 agosto, con il suo ricco e articolato programma; Vapore d'Estate, seconda edizione della rassegna organizzata dai laboratori attualmente residenti alla Fabbrica del Vapore; Farout, festival dedicato alla creazione contemporanea, a Base in zona Tortona dal 10 giugno al 24 luglio; Arena est del Teatro Martinitt, che in zona Lambrate propone dal 10 giugno al 15 settembre 100 appuntamenti tra film, concerti, comedy show, stand-up comedy; Mare Culturale Urbano, che ha già iniziato la sua caleidoscopica stagione il 28 maggio scorso.