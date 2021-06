Milano: Sala presenta la Bella Estate, 'sarà ricca e diffusa e segnerà riapertura città' (5)

09 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Per quanto riguarda il design, la straordinarietà dell'edizione del Salone del Mobile 2021 (5-10 settembre) consentirà agli eventi, le presentazioni, gli incontri che rientreranno nel cartellone di Milano Design Week di entrare a far parte del palinsesto 'La bella estate'.

L'estate milanese sarà caratterizzata anche da tanti eventi all'insegna dello sport. Il 18 e 19 giugno si parte al Parco Sempione con la Run Free, corsa podistica declinata su tracciati e distanze per ogni tipo di velocità e resistenza. Il 6 luglio appuntamento in piazza Affari per la partenza della quinta tappa del Giro d'Italia femminile. Il 24 agosto musica e sport si incontreranno nella cornice dell'Arena Civica nell'evento di solidarietà 'Football Rock', un concerto/terzo tempo in cui calciatrici e calciatori si esibiranno in duetti e jam session con cantanti, band, dj e producers. Dal 27 al 29 agosto, nelle acque dell'Idroscalo, si svolgeranno le gare di velocità di canoa e kayak valevoli per i campionati italiani delle due discipline e il giorno dopo, il 30 agosto, al Parco Sempione inizierà Expo per lo Sport, la grande festa dello sport per gli under 14 con cinque giorni di centri estivi gratuiti e due giorni di evento finale per tornare in campo in totale sicurezza.

Sabato 4 settembre l'Arena civica tornerà protagonista ospitando il Meeting Internazionale di atletica leggera e nello stesso fine settimana acrobazie ed evoluzioni spettacolari nelle acque della Darsena con la Redbull Wake The City, il primo grande evento di wakeboard nel cuore di Milano. Sempre a settembre tornano le corse cittadine: domenica 12 con la Corsa dei Tre Parchi, una giornata all'insegna della corsa, della camminata e del divertimento immersi nel verde del Parco di Trenno, Parco delle Cave e Boscoincittà; la domenica successiva, 19 settembre, la Polimirun, l'ormai classica corsa podistica organizzata dal Politecnico di Milano.

Infine, il Castello ospiterà il 19/20 giugno il set fotografico organizzato da Coop Lombardia che anche quest'anno, con il titolo 'Alimenta l'amore', darà la possibilità ai visitatori di farsi ritrarre nel Cortile della Rocchetta con il proprio pet dalla giornalista e fotografa di fama internazionale Silvia Amodio che da anni esplora la relazione tra l'uomo e gli animali; e l'11/12 settembre invece si svolgerà la nuova edizione del Festival del Disegno, con workshop d'artista e laboratori creativi aperti a tutti per dare libero sfogo alla creatività con matite, penne, pennelli, pennini e pennarelli.