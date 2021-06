Monza: BrianzAcque e Soprintendenza, operativa convenzione Carta potenziale archeologico (2)

09 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Sottolinea Enrico Boerci, Presidente e Ad BrianzAque: ''Siamo orgogliosi di questa partnership con una realtà prestigiosa quale la Soprintendenza. La carta rappresenta un'iniziativa strategica, in grado di semplificare e di accelerare i processi progettuali salvaguardando il patrimonio storico culturale della Brianza. Ci consentirà una riduzione dei costi di intervento, oltre a rappresentare un documento di conoscenza previsionale in grado di portare valore condiviso. La carta sarà infatti consultabile con riserva anche da altri enti territoriali e società pubbliche/e private impegnate a eseguire opere di scavo secondo le modalità che Soprintendenza riterrà opportune''.

Giuseppe Solfi, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese afferma: “La Carta del Potenziale archeologico è un importante strumento per consentire una migliore tutela del patrimonio culturale coniugandola con le complesse esigenze infrastrutturali che un territorio ad alta densità abitativa come quello della Provincia di Monza e della Brianza necessita. Una progettazione consapevole del potenziale archeologico del territorio consentirà scelte di ubicazione delle opere e di programmazione dei lavori meglio ponderate evitando imprevisti e rallentamenti''.