AAA offresi vita ovunque per un anno, Airbnb cerca 12 persone

Roma, 9 giu. (Labitalia) - Ispirata dall'opportunità di una vita e un lavoro sempre più flessibili, Airbnb oggi annuncia il lancio di 'Vivi ovunque, con Airbnb', un programma rivolto a 12 persone che avranno l'opportunità unica di vivere in case Airbnb per circa un anno. Partecipare a call di Zoom connessi dalla spiaggia, partire con la propria famiglia per un'avventura on the road oppure imparare una lingua nuova in una città da scoprire: tutto è possibile, quando il mondo è la vostra casa. Ai 12 partecipanti selezionati verrà chiesto di condividere la propria esperienza per contribuire allo sviluppo della piattaforma in favore di uno stile vita flessibile e nomade. Airbnb coprirà le spese per gli alloggi e fornirà un rimborso per i costi di trasporto per la durata dell'intero programma.

Secondo il Rapporto di Airbnb su viaggi e stili di vita, il numero di notti prenotate per soggiorni di almeno 28 giorni su Airbnb è aumentato del 10%, se si mette a confronto il 2019 con il primo trimestre del 2021. L'11% di chi ha prenotato sulla piattaforma soggiorni a lungo termine nel 2021 ha affermato di avere uno stile di vita nomade; allo stesso tempo, il 74% degli intervistati in cinque paesi si dice interessato a vivere in un luogo diverso rispetto alla propria sede di lavoro, una volta terminata la pandemia

Attraverso questo programma, i partecipanti potranno fare una reale esperienza e fornire il proprio punto di vista su uno stile di vita nomade, per contribuire a sviluppare l'idea di vivere a lungo termine in alloggi Airbnb. Più nello specifico, potranno dare il proprio contributo su: modifiche di prodotto e risorse per aiutare a sviluppare un'esperienza in cui viaggio e vita quotidiana si fondono insieme; alloggi perfetti e pensati sia per persone che viaggiano da sole o in famiglia; entrare in contatto con le comunità locali; scoprire i vantaggi economici dell'attività di host mentre si viaggia.

Da giovani famiglie a lavoratori da remoto, da creativi a genitori i cui figli hanno da tempo lasciato il nido - per citarne alcuni - si cerca un gruppo eterogeneo di 12 persone disposte a prendere parte al programma per 12 mesi consecutivi, da luglio 2021 a luglio 2022. A queste persone, Airbnb fornirà suggerimenti sulle case in cui alloggiare, le esperienze da provare sul territorio e molto altro. I partecipanti che inoltre decideranno di mettere a disposizione la loro principale abitazione su Airbnb, durante il programma, avranno la possibilità di scoprire i vantaggi del diventare host mentre si viaggia, e potenzialmente generare guadagni extra, magari sfruttando l'imminente ondata di ritorno al viaggio.

Tra i nuovi annunci inseriti sulla piattaforma e prenotati nel primo trimestre del 2021, il 50% ha ricevuto una richiesta di prenotazione entro quattro giorni dall'attivazione. Inoltre, il guadagno meglio annuo degli host che hanno accolto almeno un viaggiatore è di 9.600 dollari. I viaggiatori a tempo pieno, nonché guest di Airbnb da molti anni, Debbie e Michael Campbell, meglio conosciuti come 'The Senior Nomads', sono andati in pensione del 2013, hanno venduto la loro casa e iniziato a viaggiare per il mondo 'un Airbnb alla volta'. Oggi, a distanza di otto anni, hanno vissuto in oltre 270 case su Airbnb in 85 diversi paesi, e hanno intenzione di viaggiare e vivere in altri 10 durante il 2021. “L'esperienza di vivere su Airbnb - dice Debbie Campbell - ci ha trasformati. Il programma 'Vivi ovunque, con Airbnb' darà a sempre più persone l'opportunità di scoprire il mondo da un nuovo punto di vista, proprio come abbiamo fatto noi. Siamo entusiasti di sapere che sempre più persone avranno la possibilità di vivere e lavorare dal posto che preferiscono”.

A partire da oggi, tutti coloro che sono interessati a esplorare la vita nomade possono inviare la propria candidatura al sito www.airbnb.com/liveanywhere. Una volta selezionati, i partecipanti inizieranno il proprio viaggio con il supporto e l'esperienza dei 'Senior Nomads', alcuni membri del team di Airbnb e esperti del settore come la giornalista Imani Bashir. Le candidature per il programma 'Vivi ovunque, con Airbnb' sono aperte da oggi fino al 30 giugno 2021. I 12 partecipanti verranno selezionati da una giuria nel mese di luglio e inizieranno il loro viaggio a settembre 2021.