Roma: Lucarelli, 'situazione taxi da far west, nessun candidato sindaco ne parla perché scomodo' (2)

09 giugno 2021

(Adnkronos) - Arriva poi il momento del pagamento. "Gli do la carta, sono 36 euro -scrive Selvaggia- Mentre tira fuori il pos sono 36,60. Mi dà il pos per digitare il pin e leggo 38 euro. Gli chiedo perché 38 se sono 36. Lui risponde: la valigia! Io so bene che a Roma una valigia è gratis, dalla seconda valigia in poi si paga 1 euro a valigia. (altra cosa assurda ma vabbè). Lui allora capisce che conosco le regole e tira fuori il tema commissioni. 'Te devo pagá io la transazione col pos!'. Cioè, una roba imbarazzante, pietosa, intollerabile", sottolinea la giornalista.

Che aggiunge: "Sono anni che denunciò questa situazione e aggiungo che i messaggi che mi sono arrivati in questi giorni sui taxi hanno del preoccupante. Donne su donne che mi raccontano aneddoti inquietanti, tassisti che alzano la voce, insultano, minacciano. Che se non hai contanti ti obbligano a prelevare. Li pubblicherò tutti".

"Ora la domanda è: quando accadrà che la parte buona della categoria si farà sentire? -affonda Lucarelli- Perché esiste, certo, ma dovrebbe essere la prima a protestare contro le mele marce. Che non sono poche, ma un discreto cesto. Io dal canto mio posso dire che l'unica arma che abbiamo è non prendere mai taxi che non abbiano il pos. Ripeto, mai", conclude.