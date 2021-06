Covid: ambulanti Anva, subito decisione su rinnovo concessioni e fiere

09 giugno 2021 a

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Sui rinnovi delle concessioni e sulle fiere "la decisione deve arrivare il prima possibile". Lo chiede il portavoce di Anva-Confesercenti Lombardia, Francesco Sacco. "Fiere e sagre ambulanti devono da subito essere autorizzate dai Comuni in zona bianca e in ogni caso non oltre il 15 giugno, anche in zona gialla. Nonostante la speranza sia che, una volta passati in zona bianca, non ci sia più un ritorno alla più stringente zona gialla, confidiamo venga chiarito anche questo aspetto. Fiere e sagre devono poter ripartire anche in zona gialla, nel rispetto delle norme sanitarie previste per il contrasto dell'epidemia da coronavirus ma consci del vantaggio della nostra categoria di operare all'aria aperta, riconosciuto anche dal governo".

Le concessioni, continua, "vanno rinnovate entro il 30 giugno, i rimandi che si sono susseguiti hanno creato gravi danni a tutti gli operatori del commercio ambulante che, in mancanza di certezze circa l'effettivo rinnovo della loro concessione, non hanno la possibilità di progettare il proprio futuro, in un momento in cui tutto il Paese sta ripartendo".