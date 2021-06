Roma: Lucarelli, 'situazione taxi da far west, nessun candidato sindaco ne parla perché scomodo'

09 giugno 2021 a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Parliamo del tema taxi a Roma e relativo far west. Questo è un bel tema che nessun candidato sindaco ha mai voglia di cavalcare perché scomodo". Ad affermarlo è Selvaggia Lucarelli che, in un post su Facebook, racconta 'l'avventura' su un taxi della Capitale denunciando una situazione "imbarazzante, impietosa, intollerabile".

"Giovedì sera, a Roma. Finisco di cenare con un mio amico a Ponte Milvio e prima del coprifuoco chiamo un taxi al 3570 -racconta la giornalista, che al post unisce un video che documenta alcuni passaggi della corsa- Arriva un signore di mezza età a cui do un indirizzo preciso sulla Colombo, hotel Caravel. Ha un navigatore che emette un suono ogni volta che supera la velocità consentita, è un continuo Bip bip bip. Corre, parla da solo, insulta altri automobilisti, passa sulle strisce senza dare precedenza a due persone con la bicicletta davanti a Castel Sant'Angelo".

A quel punto "mando messaggi preoccupati agli amici, chiamo il mio fidanzato -prosegue Lucarelli- Finalmente sulla Colombo entra in una piazzola con una pompa di benzina. Sono perplessa. Gli dico: perché si ferma qui? Lui: ah non è qui? Me so' sbajato allora! Gli ripeto il civico spiegando che come gli avevo già detto è un hotel. Per la cronaca l'hotel era proprio dall'altra parte della Colombo. Perdiamo un altro po' di tempo e arriviamo. Tiro un sospiro di sollievo".