Pari opportunità, Ferragni: 'Italia indietro, c'è ancora molto da fare'

09 giugno 2021

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - “Sulla parità di genere in Italia c'è ancora molto da fare, le donne hanno sempre più colpe e meno meriti: è una rivoluzione che sta iniziando adesso, soprattutto in Italia, ma siamo sulla giusta via per far sì che questa sia una vera rivoluzione femminile, e che tutti si rendano conto che siamo pari agli uomini in tutto e per tutto, e ci meritiamo dunque le stesse condizioni”.

Così Chiara Ferragni ha ricordato l'importanza dell'empowerment femminile durante l'inaugurazione, oggi a Milano, del Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Cafè, caffetteria con allestimento temporaneo ispirato alla collaborazione tra la fashion blogger e l'azienda svizzera.

“Nel mondo c'è ancora troppa disparità di genere e sono fiera di appoggiare questa battaglia — ha sottolineato Ferragni — trovo sbagliato che una donna non possa guidare un'azienda e io, che ne guido due, sono la prova vivente che è possibile”.

“Siamo in momento storico in cui le cose stanno cambiando — ha concluso l'imprenditrice — però dobbiamo crederci noi per prime”.