09 giugno 2021 a

a

a

Roma, 9 giu. - (Adnkronos) - "Si è parlato tanto di me e della mia volontà di terminare la carriera al Marsiglia ma non è una cosa a cui penso. Io voglio chiudere la carriera in Premier League, con il Manchester City. Non mi vedo all'OM". Così l'attaccante del Machester City Riyad Mahrez, ai microfoni di DZ Sport, in merito al suo futuro.