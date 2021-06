The Map, Report… del mondo che cambia

09 giugno 2021 a

a

a

(Roma, 9 giugno 2021) - Roma, 9 giugno 2021 - La testata giornalistica “The Map Report” festeggia i primi due anni di vita con numeri di tutto rilievo: nata nel 2019 appena prima della pandemia mondiale, il bimensile cartaceo non ha mai mancato la spedizione a una mailing di migliaia di operatori economici e opinion leader che via via hanno aderito alla visione olistica di un magazine dedicato a raccontare e ragionare di sostenibilità.

“Che sia ambientale, economica e sociale, la sostenibilità merita un racconto e un raccordo tra le iniziative, capaci davvero di rendere il mondo più bello, condividendo aspirazioni e opportunità che lo stesso sistema produce. Ci presentiamo a Roma e al Paese, giovedì 10 giugno 2021 da Palazzo Ferrajoli riprendendo quel cammino interrotto a marzo del 2020 quando eravamo in procinto di partire per Parigi dove in Unesco avremmo presentato il primigenio progetto editoriale in linea con Citizens' Platform”, si legge nella nota redatta dalla società editrice Media Trade Company.

“The Map Report è cresciuto al tempo del Covid, della pandemia, del lockdown perché abbiamo saputo investire nel digitale e nei contenuti di qualità; nel potere della riflessione condivisa, del Valore dell'Informazione e del Networking tra imprese e professionisti, tutti pronti a recepire le sfide e le opportunità del mondo, dell'economia in cambiamento. Con un aggiornamento continuo del web, un giornale digitale quotidiano, un prodotto digitale di videointerviste “L'appuntamento” che ha attratto centinaia di opinion leader su The Map, siamo oggi pronti a lanciare la TV dedicata alla sostenibilità anche su SKY, sul canale 810 e immaginiamo entro l'anno il rafforzamento del cartaceo in mensile. Abbiamo lanciato anche l'Academy quale luogo di formazione delle figure professionali che il mercato richiede; convinti come siamo che il giornale sia un ottimo punto di partenza, un osservatorio privilegiato per raccontare il mondo in cambiamento ma anche raccordare occasioni e talenti e opportunità e capacità”.

L'incontro del 10 giugno porrà evidenza l'impegno del giornale anche rispetto al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza: moderato dal giornalista Massimo Lucidi, corrispondente da Roma per The Map Report, interverranno tra gli altri Marco Frittella giornalista di Rai Uno, conduttore di Uno Mattina e autore di Italia Green, Grazia Francescato presidente dei Verdi Europei, Ermete Realacci presidente della Fondazione Symbola e di Legambiente, il Capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, l'eurodeputato Angelo Ciocca; numerosi imprenditori ed esponenti della società civile hanno confermato la propria presenza e intervento tra cui Michele Russo consigliere della Presidenza del Consiglio, Antonio Uricchio Presidente di Anvur, Massimo Cicatiello Direttore Adnkronos Comunicazione, Luigi Cantamessa Armati DG della Fondazione FS, Diego Mingarelli Diasen, Massimo Vernetti Aipark, Giordano Fatali Ceoforlife, Vincenzo Pepe Fare Ambiente, Marco Forlani Hdrà, Stefano Saladino Rinascita Digitale, Maurizio Di Stefano di Icomos Unesco.

Per ulteriori info e accrediti: Massimo Lucidi 3398772770