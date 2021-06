Covid: verbali task force 7 febbraio, 'in Italia non c'è circolazione virus'

09 giugno 2021 a

Roma, 9 giu. (Adnkronos Salute) - "Oggi in Italia non c'è circolazione del virus" Sars-Cov-2. Lo sosteneva l'Istituto superiore di sanità nella riunione del 7 febbraio 2020 della task force per l'emergenza coronavirus, nominata dal ministro della Salute Roberto Speranza nei primi mesi della pandemia, quando a essere colpita era praticamente solo la Cina. I verbali delle riunioni sono stati pubblicati sul sito del ministero dopo la pronuncia del Tar del Lazio lo sorso 7 maggio, che ha accolto il ricorso del deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami sull'accesso agli atti. I verbali riguardano le riunioni dal 22 gennaio al 21 febbraio.

Nel corso della riunione si è discusso anche delle modalità di quarantena per gli italiani rientrati nel nostro Paese, mentre nella riunione del 6 febbraio l'Istituto superiore di sanità evidenzia che "non c'è trasmissione del virus prima della comparsa dei sintomi", suggerendo comunque di predisporre "un piano per implementare i posti di terapia intensiva nell'eventualità che ci fosse un'epidemia nel nostro Paese".