Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Enrico Michetti e Simonetta Matone sono "due persone che non hanno mai fatto politica attiva ma che hanno passione per loro città. Hanno amministrato la cosa pubblica per decenni". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di 'Radio radio'.