Covid: 2.199 nuovi casi e 77 morti

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Sono 2.199 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati in Italia dopo l'analisi di 218.738 tamponi, con l'indice di positività all'1%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 77 morti che portano il totale delle vittime a 126.767 da inizio pandemia. Ancora in calo i ricoveri in terapia intensiva dove ci sono 661 persone (-27 da ieri), con 24 nuovi ingressi. giornalieri (-8 da ieri). Sono 3.936.088 i guariti (+8.912) e 174.935 gli attualmente positivi (-6.791). Sono i dati del bollettino odierno sui contagi Covid resi noti dal ministero della Salute.