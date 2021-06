Assolombarda: de Cardenas eletto presidente sede di Pavia 

09 giugno 2021 a

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Nicola de Cardenas è stato eletto all'unanimità presidente della sede di Pavia di Assolombarda per il quadriennio 2021-2025. De Cardenas è stato presidente di Confindustria Pavia dal 2017 e ha gestito, un anno fa, la fusione della associazione pavese con Assolombarda. “In questi quattro anni che verranno avremo l'opportunità e le responsabilità di essere protagonisti, attori e traino della rinascita del nostro territorio - ha detto de Cardenas - intendo aprire una fase di rilancio e stimolo, di visione e di prospettiva. Ho voluto accettare la designazione che mi è stata proposta per contribuire a costruire un futuro per il nostro territorio, per dare continuità agli sforzi fatti dalle nostre imprese, per garantire il massimo impegno sui punti chiave della nostra visione per il futuro del territorio”.

Il neo presidente della sede di Pavia ha presentato all'assemblea la sua squadra di presidenza, i cui componenti saranno Luigi Carrioli (Seavision), Fabrizio Catenacci (Cameron Italia), Paolo Fedegari, (Fedegari Autoclavi), Raffaella Lucarno (raffineria Eni di Sannazzaro) e Tommaso Rossini (Rta). “Il nostro compito sarà quello di accompagnare il territorio fuori dalla pandemia e dalla crisi e verso una metamorfosi digitale, ambientale, umana”, ha detto de Cardenas.

“Oggi mi fa piacere salutare il primo presidente eletto della sede di Assolombarda a Pavia -ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda- la fusione dei nostri territori in una unica famiglia compie in questi giorni un anno esatto. Un anno che è stato complesso e sfidante per tutti, ma che ci ha già permesso di raggiungere alcuni importanti risultati per il territorio. Insieme a Pavia abbiamo presentato un Piano Strategico di rilancio, in sinergia con le forze positive del territorio e che ci permetterà, nei prossimi anni, di dare nuovo slancio e prospettiva all'eccellenza pavese”.