Lombardia: in Consiglio Regione commissione approva programma cultura 2021

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Via libera all'unanimità da parte della commissione Cultura del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta dal consigliere Curzio Trezzani (Lega), al Parere sul Programma operativo annuale per la cultura 2021. Il testo, con relatrice la consigliera leghista Selene Pravettoni, è stato oggetto di un confronto sia fra i commissari sia con gli operatori dei vari settori interessati e fotografa una situazione condizionata dagli effetti della pandemia e delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

“Sono soddisfatto - ha detto Trezzani - per come si sono svolti i lavori che hanno portato all'approvazione di questo Piano annuale per la Cultura 2021, per l'interlocuzione avuta con i vari stakeholder nelle audizioni e per la disponibilità di tutti i commissari, di maggioranza e minoranza, e dell'assessore regionale alla Cultura Galli. Parliamo di 14 milioni e 700 mila euro in conto corrente e di quasi 19 milioni di euro di investimenti che daranno sicuramente un grande slancio alla cultura in tutta la Lombardia”.

Parole cui fanno eco quelle della relatrice del testo. “Non dobbiamo dimenticare – ha osservato Pravettoni – da quale difficile periodo stiamo uscendo. Siamo riusciti a trovare un giusto equilibrio fra la fase di emergenza e la visione che ci proietta verso il futuro, auspicando che entro la fine di quest'anno possa avviarsi la vera ripartenza”.