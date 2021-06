Centrodestra: Meloni, 'bene federazione Lega-Fi se contro strapotere sinistra al governo'

09 giugno 2021 a

a

a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - La Federazione del centrodestra "a me pare sia un tentativo più che giusto di quei partiti del centrodestra che hanno scelto di sostenere l'esperienza di Draghi per rafforzarsi e cercare di combattere uno strapotere che purtroppo in questo Parlamento è in mano alla sinistra, molto aggressiva, che vuole stravincere, che pretende di avere un pezzo dei voti del centrodestra per fare le cose che facevano con Conte. Chiaramente non potrebbe far parte di questa esperienza Fratelli d'Italia perché ha scelto la strada dell'opposizione, ciò non toglie che la nostra alleanza non è affatto a rischio". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di Restart, in onda questa sera su Raidue.