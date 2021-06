Fdi: Meloni, 'storia dirà se sono bolla mediatica, sicuramente lo è stato Renzi'

09 giugno 2021 a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Dirà la storia" se, come ha affermato Matteo Renzi, "la Meloni è una bolla mediatica che si sgonfierà. "Sicuramente è stata una bolla mediatica Renzi, dal 40 per cento in cui si trovava all'attuale, forse, 2 per cento evidentemente si è sgonfiato lui. Cercherò di fare del mio meglio per non deludere le tante persone che oggi credono in Fratelli d'Italia". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente del partito, ospite di Restart in onda questa sera su Raidue.