Pd: Letta, 'spesso polemiche sul nulla nate da malintesi, comunicazione forsennata'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Il ritmo della comunicazione è così forsennato che la gran parte dei problemi che ho dovuto affrontare in questi mesi" da segretario del Pd "sono figli di malintesi, non sono uno scontro vero e reale. Parte una polemica sul nulla e passi il tempo a gestire questo malinteso. Un meccanismo comunicativo che fa riflettere anche su come far andar avnti le cose". Lo dice Enrico Letta all'incontro via Fb sula pagina di Rigenerazione democratica con Paola De Micheli e Gianrico Carofiglio dedicato alla comunicazione politica.