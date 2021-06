Pd: Marcucci, 'serve alleanza con partiti area liberaldemocratica'

09 giugno 2021 a

a

a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Il programma del Governo Draghi è il programma riformista del Pd, distinguersi non serve. Quando alle alleanze, serve sviluppare la nostra vocazione maggioritaria. Chiamatela come volete, se non vi piace il termine federazione, ma allearsi con i partiti dell'area liberal-democratica, è utile”. Lo ha affermato il senatore Pd Andrea Marcucci, intervenendo all'assemblea di Base riformista attualmente in corso.