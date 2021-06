Covid: M5S, Commissione Ue segua Parlamento e sospenda brevetti vaccini

09 giugno 2021 a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - “Il Parlamento europeo ha approvato un emendamento che chiede la sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini contro il Covid. Una presa di posizione chiara che va nella direzione auspicata e che dimostra finalmente ai cittadini che la salute viene prima degli interessi di Big Pharma. In attesa del voto sul testo finale della risoluzione, è innegabile che il voto di oggi del Parlamento europeo rappresenta un forte segnale politico e un passo importante, perché i rappresentati dei cittadini al Parlamento europeo hanno deciso di non seguire la linea della Commissione europea, che auspichiamo prosegua in questa direzione". Lo affermano le deputate e i deputati del Movimento 5 stelle componenti delle commissioni Politiche europee e Affari sociali.

"Sospendere temporaneamente i brevetti sui vaccini e di tutti i diritti di proprietà intellettuale per produrli -aggiungono- è la linea che il Movimento 5 Stelle porta avanti da tempo in tutte le sedi al fine di incrementare la produzione e garantire il vaccino a tutti”.