Lombardia: negoziati con Trenord per nuovo contratto servizio

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - E' in corso la negoziazione tra Regione Lombardia e Trenord per la stipula del contratto di servizio in vigore dal 2022 al 2031. In vista di questo obiettivo, l'assessorato alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia e Trenord hanno presentato ai membri della quinta commissione del Consiglio regionale Territori e Infrastrutture le nuove disposizioni dell'Autorità di regolazione dei Trasporti per la stesura dei Contratti di servizio di trasporto ferroviario regionale. Le regole quadro sancite da Art definiscono criteri uniformi a livello nazionale, declinati sulle diverse realtà locali.

Come definito dalle delibere emanate da Art tra il 2018 e il 2019, i nuovi Contratti di servizio dovranno indicare i requisiti che le aziende di trasporto devono rispettare in quattro ambiti: diritti minimi da garantire agli utenti, condizioni minime di qualità dei servizi, efficienza gestionale, equilibrio economico finanziario.