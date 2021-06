Miss e Mr BIGO, ambasciatori di Bigo Live Italy, splendono sul manifesto della famosa Via del Corso di Roma

10 giugno 2021 a

a

a

ROMA, 10 giugno 2021 /PRNewswire/ -- La piattaforma leader nello streaming dal vivo, Bigo Live continua a guadagnare popolarità in Italia dopo il suo ingresso nel mercato nel 2020. La piattaforma ha recentemente lanciato una campagna per la ricerca degli ambasciatori del marchio di Bigo Live Italy, Miss e Mr BIGO, per mettere in evidenza i principali talenti e i creatori di contenuti streaming dal vivo del Paese.

[Video: https://www.youtube.com/watch?v=77mYFE6ojT0 ]

La campagna, ricca di star, presenta talenti locali come Gio (Bigo ID: LamboGio) e Salah (Bigo ID: Lina130519), insieme alla famosa attrice e personaggio televisivo italiana Floriana Secondi (Bigo ID: 728023060) e all'attrice e personaggio televisivo Maria Monsè (Bigo ID: 733716925), nota per II maresciallo Rocca, Annarè e Ragazzi della notte.

Come riconoscimento ai principali collaboratori della piattaforma, Bigo Live Italy incorona Miss e Mr. BIGO sul manifesto della famosa Via del Corso a Roma, ubicata nel quartiere degli affari più vivace della città.

Streaming dal vivo: la nuova generazione del linguaggio social

Lo streaming video è uno dei formati di contenuti online più diffusi, con un consumo giornaliero di contenuti in streaming dal vivo da parte del 63% della popolazione di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Lanciata nel 2016, Bigo Live, piattaforma leader del settore con sede a Singapore, conta attualmente 400 milioni di utenti in oltre 150 Paesi, tra cui l'Italia.

Nel 2020, la piattaforma ha registrato un aumento del 25% dei download a livello globale e un aumento del 22% della lunghezza media dei flussi. Negli ultimi anni, Bigo Live ha assistito alla crescente richiesta di una piattaforma social inclusiva e di supporto.

"Piattaforme di streaming dal vivo come Bigo Live offrono agli utenti l'opportunità di entrare in contatto con persone e community che condividono interessi e hobby creando gruppi virtuali che ruotano intorno a musica, giochi, sport, commedie, poesia, cucina e molto altro ancora" spiega il portavoce di Bigo Live.

"Questo è il motivo per cui oggi lo streaming dal vivo è una parte così importante della vita quotidiana delle persone. Con Bigo Live, gli utenti possono mostrare il loro talento, acquisire dei fan e guadagnare un reddito alternativo attraverso i doni virtuali inviati dai follower. In Italia, quest'anno abbiamo visto come la piattaforma abbia dato vita a una nuova generazione di star online e di emittenti di talento".

Bigo Live Italia continua a reclutare talenti da scoprire che si uniscono alla piattaforma di streaming come emittenti. Gli interessati possono compilare questo modulo per iniziare, seguire Bigo Live su Instagram, nonché scaricare l'app Bigo Live per ulteriori aggiornamenti.

Informazioni su Bigo Live

Bigo Live è una delle community social di streaming dal vivo in più rapida crescita nel mondo, che consente agli utenti di trasmettere in tempo reale, condividendo momenti, eventi da ricordare, mostrando il proprio talento e interagendo con persone da tutto il pianeta. Bigo Live ha circa 400 milioni di utenti in oltre 150 Paesi ed è attualmente leader di mercato nel campo dello streaming dal vivo. Lanciata nel marzo del 2016, Bigo Live è di proprietà di Bigo Technology, con sede a Singapore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1528268/Miss___Mr_BIGOers_Ambassadors_Bigo_Live_Italy_Gleam_Rome_s.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1476800/Bigo_Live_Logo.jpg