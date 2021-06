10 giugno 2021 a

a

a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - “Io tra le favorite metto l'Italia e chiaramente la Francia. Ma ci sono anche Spagna, Germania, anche se sta rinnovando, e il Belgio che ormai ha la maturità per provare a vincere”. Lo ha detto Salvatore Bagni, ex centrocampista della Nazionale e del Napoli campione d'Italia nel 1987, all'Adnkronos, in merito alla squadra favorita in vista degli Europei.