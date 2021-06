Europei: Bagni, 'Locatelli giocatore di qualità, può sorprendere'**

10 giugno 2021 a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Ci sono dei giocatori che mi piacciono e non poco di quelli che prenderanno parte all'Europeo, ma se devo dirne uno su tutti, dico Locatelli. Un giocatore di qualità che se avrà modo di giocare può sorprendere, ha già un grande presente e avrà anche un grandissimo futuro". Lo ha detto Salvatore Bagni, ex centrocampista della Nazionale e del Napoli Campione d'Italia nel 1987, all'Adnkronos, in merito al giocatore che potrebbe sorprendere ai prossimi Europei.