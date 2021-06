Libri: Aie,al via appuntamenti per BolognaFiere e Bologna Children's Book Fair (2)

10 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Il protocollo d'intesa siglato lo scorso aprile tra Aie e BolognaFiere prevede che le due realtà collaborino per promuovere l'editoria per bambini e ragazzi in Italia e all'estero e per lo sviluppo di nuovi eventi per l'editoria sul territorio nazionale. Il calendario di eventi organizzato in occasione dell'evento bolognese è il primo passo di una collaborazione che proseguirà a dicembre in occasione di Più libri più liberi, la fiera della piccola e media editoria organizzata da Aie a Roma.

Ecco gli appuntamenti previsti: il 14 giugno ci sarà 'Forging forward; the Pandemic – An interruption, or an opportunity to rethink'. L'evento centrale di BolognaBookPlus: una conferenza internazionale di un giorno che offrirà una panoramica approfondita delle nuove sfide che il settore del libro sta affrontando a livello globale. Tra i temi trattati: l'editoria post-Covid, l'istruzione e la sostenibilità. L'evento è organizzato in collaborazione con IPA (International Publishers Association).

Tra i contenuti extra liberamente consultabili dai partecipanti alla conferenza: un webinar sul tema dell'accessibilità e l'European Accessibility Act in collaborazione con Fondazione LIA, la presentazione (in lingua inglese) per il pubblico internazionale dei dati di mercato dell'editoria italiana.