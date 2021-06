Europei: Mancini, 'onoreremo ogni minuto consapevoli della forza della maglia azzurra'

10 giugno 2021 a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Andremo a giocare questa manifestazione consapevoli della forza della maglia azzurra e del popolo italiano. Onoreremo ogni minuto, scenderemo in campo con la spensieratezza di quando si è ragazzini e si comincia a giocare a calcio, ma anche con la responsabilità di chi rappresenta uno dei Paesi più forti e belli al mondo. Uniti sotto un unico cielo azzurro, con indosso la maglia azzurra, stringiamoci in un unico coro che unisce più di 60 milioni di italiani: forza azzurri!". Queste le parole di Roberto Mancini, Ct della Nazionale, in una lettera agli italiani, alla vigilia di Euro 2020.