Libri: Aie,al via appuntamenti per BolognaFiere e Bologna Children's Book Fair (3)

(Adnkronos) - Il 14 giugno è prevista la premiazione del BOP–Bologna Prize for the Best Children's Publishers of the Year, riconoscimento alle case editrici che si sono distinte maggiormente per il carattere creativo e la qualità delle scelte editoriali nel corso dell'ultimo anno. Il premio è organizzato da Bologna Children's Book Fair e Aie in collaborazione con IPA.

Il 15 giugno è in programma la Webinar di presentazione per il pubblico italiano, in collaborazione con la Bologna Children's Book Fair, dell'indagine 'Bambini e ragazzi tra libri, app e podcast nell'anno del Covid-19'.

Il 16 giugno ci sarà 'Annual Literary Translation Forum'. Un appuntamento di mezza giornata all'interno di BolognaBookPlus rivolto ai traduttori professionisti e a coloro che stanno considerando una carriera in questo settore e durante il quale AIE presenterà le attività di Aldus UP relative alla traduzione. L'evento è in collaborazione con World Without Borders.