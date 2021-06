Editoria: Paolo Berlusconi, 'non abbiamo ancora firmato con nessuno per direzione Giornale'**

10 giugno 2021 a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Per ora non abbiamo ancora firmato con nessuno. Appena firmato, comunicheremo il nome del nuovo direttore". Lo afferma all'Adnkronos l'editore del 'Giornale', Paolo Berlusconi, commentando le voci circolate questa mattina dell'arrivo di Augusto Minzolini alla direzione del quotidiano. Contattato dall'Adnkronos, anche Augusto Minzolini conferma che non c'è ancora nessuna firma: "Non ho firmato niente, quando e se sarà lo comunicherò", ha ribadito il giornalista.