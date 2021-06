Europei: Italia-Turchia, coprifuoco all'1.00 con il biglietto

10 giugno 2021 a

a

a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Per i possessori del biglietto per la gara inaugurale di Euro 2020 tra Italia e Turchi allo stadio Olimpico di Roma il coprifuoco scatterà all'1.00. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza. Un provvedimento deciso per evitare la formazione di assembramenti e di consentire il regolare deflusso del pubblico, ferme restando le misure precauzionali previste nel Protocollo allegato al decreto del Sottosegretario allo sport del 4 giugno scorso.