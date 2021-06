Rossi (Osserv. terziario Manageritalia): 'Settore poco esposto a concorrenza'

10 giugno 2021 a

a

a

Roma, 10 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Il terziario nella sua forte crescita (+7,5 punti percentuali l'aumento della quota sul pil negli ultimi 40 anni) è rimasto indietro nella capacità di esportare sviluppandosi, a differenza della manifattura, soprattutto grazie alla domanda interna, con un'evidente minore esposizione alla concorrenza". A dirlo Emilio Rossi, direttore Osservatorio terziario Manageritalia e senior advisor Oxford Economics, in occasione della presentazione online dell'Osservatorio.

"Per questo - sostiene - gli investimenti dei prossimi anni nel terziario saranno importanti per rilanciare la domanda interna, ma anche per aumentare l'efficienza in molti suoi comparti, a partire da maggiore managerializzazione, formazione del capitale umano, concorrenza e potere delle authority".

"Le imprese - avverte - dovranno fare la loro parte promuovendo processi di ampliamento dimensionale e utilizzando le nuove tecnologie digitali (ia, iot, cloud, big data) sia per aumentare la produttività che per sviluppare le logiche di filiera".