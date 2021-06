Filippucci (Bcf): "Per rilancio occupazione tenere conto settore terziario"

10 giugno 2021 a

Roma, 10 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "E' importante nel definire i prossimi step di politica economica tenere in maggiore conto il rilancio occupazionale del settore terziario, il più importante per dimensioni". A dirlo Francesco Filippucci, partner Bcf, in occasione della presentazione online dell'Osservatorio del terziario Manageritalia.

"Durante la pandemia - osserva - alcuni settori dei servizi (come turismo e trasporti) hanno subito perdite record di valore aggiunto, mentre altri (come i servizi di informazione) hanno contenuto i danni".

"Tuttavia - precisa - in termini occupazionali i settori dei servizi hanno sofferto quasi tutti in media di più di quelli del secondario e del primario, in gran parte perché meno protetti dalle politiche del lavoro utilizzate".