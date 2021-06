Covid: Codacons diffida governo, 'anche con vaccino tampone e quarantena per chi rientra'** (2)

10 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Per il Codacons "è evidente quindi come la normativa interna appaia ad oggi contraddittoria e lesiva dei diritti dei cittadini italiani che, paradossalmente, si possono recare all'estero liberamente -se vaccinati in Italia- ove diretti presso paesi che riconoscono il certificato vaccinale, ma non possono rientrare altrettanto liberamente in Italia sulla base di un certificato da quest'ultima emesso".

Per tale motivo il Codacons ha inviato una diffida urgente al Ministero della Salute e alla Presidenza del Consiglio perché provvedano, con effetto immediato, all'adozione di ogni atto idoneo al riconoscimento della validità della certificazione verde Covid relativa al ciclo vaccinale per il rientro dall'estero dei cittadini italiani, quantomeno in riferimento al rientro da stati esteri in cui tale validità è riconosciuta.