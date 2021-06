Filosofi: è morto Edward De Bono, il padre del pensiero laterale** (2)

10 giugno 2021 a

(Malta) - Il metodo del 'pensiero laterale' coniato da Edward De Bono, ormai diventato un punto di riferimento per moltissime istituzioni e aziende nel mondo, consente di sovvertire i rigidi schemi in cui spesso è costretta la nostra mente e di trovare le risposte anche a problemi all'apparenza irrisolvibili: attingendo a diversi esempi pratici e descrivendo una serie di brillanti successi, de Bono indica nei suoi manuali le tecniche più efficaci per imparare a osservare ogni situazione da una pluralità di prospettive, per trovare idee originali e giungere così a soluzioni realmente innovative.

De Bono con il neologismo del 'pensiero laterale' ha conquistato una voce nell'Oxford English Dictionary e ha sviluppato molteplici strategie di pensiero creativo, incluso il metodo 'Six Thinking Hats'.